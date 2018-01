Ligtlee start in Minsk op keirin

Baanwielrenster Elis Ligtlee start bij de wereldbekerwedstrijden van komend weekeinde in Minsk op keirin, het onderdeel waarop ze olympisch kampioene is. Bondscoach Bill Huck schreef Ligtlee ook in voor de sprint.

Kirsten Wild komt in de hoofdstad van Wit-Rusland individueel aan de start op de puntenkoers en het omnium. Met Amy Pieters rijdt ze tevens de koppelkoers. Pieters doet ook mee op scratch. De andere leden van de nationale selectie voor Minsk zijn Roy Eefting (scratch), Roy Pieters en Wim Stroetinga (koppelkoers), Jan-Willem van Schip (omnium en puntenkoers) en Dion Beukeboom (achtervolging).