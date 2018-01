Muguruza blijft in Melbourne op de been

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza heeft dinsdag zonder problemen de tweede ronde bereikt van de Australian Open. De nummer drie van de wereld was binnen anderhalf uur klaar met de Française Jessika Ponchet, die een wildcard had gekregen voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar: 6-4 6-3. Muguruza, vorig jaar winnares van Wimbledon en in 2016 van Roland Garros, leek in de Margaret Court Arena van Melbourne geen last te hebben van de fysieke klachten die haar de afgelopen weken hinderden.

De 24-jarige Spaanse, geboren in Venezuela, moest begin deze maand op het WTA-toernooi van Brisbane opgeven met kramp. Vorige week won ze in Sydney weliswaar van Kiki Bertens, maar Muguruza meldde zich kort daarna vanwege een dijbeenblessure af voor de kwartfinales.

In de tweede ronde van de Australian Open treft ze Su-wei Hsieh uit Taiwan.