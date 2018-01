Van Gent voor derde keer trainer Oranje-Rood

Roger van Gent volgt na dit seizoen Lucas Judge op als hoofdtrainer van de hockeyers van Oranje-Rood. De 58-jarige Brabander had de mannenploeg uit Eindhoven al twee keer eerder onder zijn hoede, van 2001 tot en met 2005 en tussen 2007 en 2010. Van Gent bezorgde het toenmalige Oranje-Zwart in 2005 de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.

Van Gent werkt momenteel bij Oranje-Rood als assistent van Lucas Judge. De 35-jarige hoofdcoach vertrekt komende zomer uit Eindhoven, na twee seizoenen bij de mannenploeg. Onder leiding van Judge bereikte Oranje-Rood afgelopen jaar de finale van de Euro Hockey League (EHL), waarin Rot-Weiss Köln te sterk bleek. De ploeg liep wel een plek in de play-offs van de Nederlandse competitie mis.

Judge is sinds kort ook assistent van bondscoach Alyson Annan bij de nationale vrouwenploeg.