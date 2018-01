Bertens door naar derde ronde Australian Open

Kiki Bertens is doorgedrongen tot de derde ronde van de Australian Open. Zo ver reikte de Wateringse tennisster niet eerder in het enkelspel op het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze rekende in de tweede ronde af de Amerikaanse Nicole Gibbs in twee sets: 7-6 (3) en 6-0.

Het eerste bedrijf tussen de Nederlandse nummer 31 van de wereld en de veel lager geklasseerde Amerikaanse ging gelijk op. Beide speelsters wonnen braaf hun servicegames, waardoor bij de stand van 6-6 een tiebreak de beslissing moest brengen. Die won Bertens met 7-3.

De Nederlandse wierp in de tweede set alle schroom van zich af en gaf Gibbs geen schijn van kans meer. Ze won de eerste game na een ace en brak vervolgens voor het eerst in partij de opslag van haar tegenstander. Met overtuiging zette Bertens door en won vervolgens alle games. De cijfers spraken voor zich; Bertens sloeg 25 winners, Gibbs noteerde er maar zeven.

In de derde ronde treft Bertens een zware tegenstander, namelijk Caroline Wozniacki. De Deense nummer twee van de wereld ontsnapte wel aan een vroege uitschakeling op de Australian Open. Ze stond op het punt van verliezen tegen de Kroatische Jana Fett, maar nadat ze enkele matchpoints weg wist te werken richtte Wozniacki zich op en won ze alsnog in drie sets: 3-6 6-2 7-5.