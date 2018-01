Bertens: service hield me overeind

Kiki Bertens was niet heel tevreden over haar spel tegen de Amerikaanse Nicole Gibbs, maar de tennisster uit Wateringen bereikte wel de derde ronde van de Australian Open. ,,Ik ga hier even goed van genieten. Dit is de eerste keer dat ik hier de derde ronde haal”, zei de 26-jarige nummer dertig van de plaatsingslijst in het grand slam van Melbourne.

Bertens won de partij in twee sets: 7-6 (3) 6-0. ,,Eigenlijk voelde het heel erg vertrouwd en toch speelde ik niet heel sterk. Het tennis was niet heel goed, maar mijn service hield me overeind”, vertelde Bertens, die toegaf dat ze spanning voelde. ,,Je hebt toch de kans de derde ronde te halen. Dat sloeg wat op mijn benen en die voelden niet heel goed. Er viel wat spanning van me af in de tweede set en daarin viel het iets gemakkelijker mijn kant op.”

In de derde ronde treft Bertens een zware tegenstander, namelijk de Deense Caroline Wozniacki. Ze is de nummer twee van de wereld. ,,Ze is heel taai en slaat de bal net een keer vaker terug dan verwacht”, weet de Nederlandse. ,,Ik kijk nooit naar het schema en speel echt ronde voor ronde. Ik had wel gezien dat Wozniacki tegen Jana Fett op de rand van uitschakeling stond, maar had geen idee dat zij mijn mogelijke volgende tegenstander was.”

De enige Nederlandse die nog in het enkelspel zit in Melbourne had een schrikmoment in de tiebreak van de eerste set. ,,Ik voelde dat er iets in mijn hamstring schoot. Daarom nam ik meteen een medical time-out uit voorzorg. Met bewegen ging het daarna goed en ik verwacht geen problemen over twee dagen tegen Wozniacki. Ik denk dat ik haar moet bestrijden met mijn eigen aanvallende spel en weet dat ik goed moet serveren.”