Haase ook snel klaar in dubbelspel

Na zijn vroege uitschakeling in het enkelspel is tennisser Robin Haase ook snel klaar in het dubbelspel op de Australian Open. De Haagse prof verloor samen met partner Matwé Middelkoop in de eerste ronde van het Spaanse koppel Pablo Carreno Busta/Guillermo Garcia-Lopez in drie sets.

De Hollanders begonnen goed en wonnen de eerste set met 6-3, maar de Spanjaarden namen daarna het initiatief over en trokken de volgende twee bedrijven naar zich toe: 6-3 en 6-2.

Haase en Middelkoop waren wel met een goed gevoel aan het dubbeltoernooi begonnen, want het duo had in aanloop naar het grandslamtoernooi in Melbourne het toernooi in het Indiase Pune gewonnen. Haase liet zich in Melbourne in de eerste ronde van het enkelspel verrassen door de Italiaan Lorenzo Sonego.