Maastricht en Valkenburg trouw aan klassieker

Maastricht en Valkenburg blijven trouw aan de Amstel Gold Race. De Limburgse voorjaarsklassieker heeft de contracten met beide gemeenten met vijf jaar verlengd. Het houdt in dat Maastricht tot en met 2022 startplaats blijft en Valkenburg finishlocatie. De 53e editie van de Amstel Gold Race wordt verreden op zondag 15 april.

Maastricht is sinds 1998 de startplaats van deze wielerklassieker. ,,De start van de Amstel Gold Race betekent voor Maastricht een economische impuls in de vorm van bezoek van de binnenstad en overnachtingen”, aldus wethouder John Aarts.

De finish ligt vanaf 2003 in de gemeente Valkenburg aan de Geul. In de komende edities wordt de streep opnieuw getrokken op de Rijksweg tussen Berg en Terblijt en Vilt. ,,De Amstel Gold Race en Valkenburg aan de Geul zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vormt ieder jaar weer één van de hoogtepunten in onze evenementenstad”, zei wethouder Jan Vermeer.