Nadal opnieuw zonder setverlies verder

Tennisser Rafael Nadal staat in de derde ronde van de Australian Open. De Spaanse nummer één van de wereld rekende woensdag in drie sets af met de Argentijn Leonardo Mayer, de mondiale nummer 52. Na ruim tweeënhalf uur spelen was de partij afgelopen: 6-3 6-4 7-6 (4).

Nadal ondervond aanzienlijk meer weerstand dan in zijn openingspartij tegen Victor Estrella Burgos uit de Dominicaanse Republiek (6-1 6-1 6-1). De zestienvoudig grandslamwinnaar leek tegen Mayer de derde set nog voor de tiebreak naar zich toe te trekken, maar de Argentijn maakte het nog spannend door bij 5-4 de service van Nadal te breken. In de tiebreak was Nadal alsnog te sterk.

In de derde ronde neemt de nummer één van de wereld het op tegen de Bosniër Damir Dzhumhur.

Nadal won de Australian Open één keer, in 2009. Vorig jaar stond de 31-jarige Spanjaard in de finale, maar verloor hij van Roger Federer.

,,Mayer is een speler met de nodige potentie. Hij kan de ballen hard en zuiver raken, dat zag je de laatste games van de derde set wel. Dit is een belangrijke overwinning voor mij”, aldus Nadal, die geen ideale voorbereiding kende door de naweeën van een knieblessure. Hij sloeg wat toernooien over omdat hij zich nog niet topfit voelde. ,,Het gaat goed nu. Ik hoop dat mijn lichaam zich goed houdt.”

Nadal en Dzumhur stonden één keer eerder tegenover elkaar. In Miami ging de zege in 2016 naar de Bosniër. Nadal gaf in de derde set geblesseerd op.