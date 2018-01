Rit Tour Down Under korter vanwege hitte

De derde etappe in de Tour Down Under is ingekort vanwege de verwachte hitte in het westen van Australië. Met temperaturen die tot boven de 40 graden Celsius kunnen stijgen, neemt de organisatie de gezondheid van de renners in bescherming. ,,Hun welzijn gaat boven alles, maar we houden ook rekening met de toeschouwers en medewerkers, want deze weersomstandigheden zijn extreem”, zei directeur Mike Turtur van de wielerkoers uit de WorldTour.

De rit van Glenelg naar Victor Harbor stond in het routeboek op 146,5 kilometer lengte, maar er wordt nu 26 kilometer afgehaald. De finish blijft als gepland in Victor Harbor.

De Australiër Caleb Ewan start de derde rit in de leiderstrui, die hij veroverde na zijn zege in de tweede etappe.