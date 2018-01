Schaatser Krol ziet af van stappen tegen KNSB

Thomas Krol legt zich er bij neer dat hij geen reserve is voor de Olympische Spelen. De schaatser van Team Plantina wist zich eind december tijdens het kwalificatietoernooi net niet te plaatsen voor het evenement in Pyeongchang. Vervolgens kreeg Krol te horen dat niet hij, maar Hein Otterspeer de eerste rijder is die voor deelname in aanmerking komt bij een blessure van Kai Verbij. Verbij, ploeggenoot van Krol, liep tijdens het kwalificatietoernooi een spierblessure in zijn bovenbeen op.

iSkate, de organisatie waar Team Plantina onder valt, meldt geen stappen te ondernemen. ,,Krol staat moreel en procedureel in zijn recht, maar in overleg hebben wij vastgesteld dat het rendement van verdere stappen niet opweegt tegen de kosten en moeite die zij vergen. Wel willen wij benadrukken dat iSkate de gang van zaken opmerkelijk vindt”, staat in een verklaring.

Verbij kwalificeerde zich bij het olympisch kwalificatietoernooi voor de 500 meter en meldde zich daarna af voor de 1000 meter. De KNSB wees de schaatser aan voor die afstand op de Spelen. De 25-jarige Krol bleef op de 1000 meter Otterspeer voor bij de kwalificaties. ,,Ik heb hem verslagen op de 1000 meter, stond bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger op het podium en in het wereldbekerklassement ben ik vijfde. Het lijkt me duidelijk”, zei Krol toen boos.

De KNSB hanteerde tijdens het kwalificatietoernooi de zogenoemde ‘prestatiematrix’, om de beste schaatsers aan de start in Korea te krijgen. Krol eindigde hoger in die matrix dan Otterspeer. ,,Kort nadat wij onze grieven schriftelijk bekend hadden gemaakt bij de KNSB en NOC*NSF, heeft NOC*NSF de uitzendbeslissing van de olympische schaatsploeg definitief gemaakt. Iets waar een maand de tijd voor was”, aldus iSkate.