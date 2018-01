Svitolina treft vijftienjarige in derde ronde

Elina Svitolina wacht een bijzondere confrontatie in de derde ronde van de Australian Open. De als vierde geplaatste tennisster uit Oekraïne, die in de tweede ronde in drie sets afrekende met de Tsjechsiche Katerina Siniakova (4-6 6-2 6-1), treft nu haar pas vijftienjarige landgenote Marta Kostjoek.

Deze puber, die als qualifier het hoofdtoernooi in Melbourne bereikte, versloeg in de tweede ronde de plaatselijke heldin Olivia Rogowska in twee sets: 6-3 7-5. Ze is de jongste speelster in de derde ronde van een van de vier grandslamtoernooien sinds de Kroatische Mirjana Lucic, die op dezelfde leeftijd in 1997 de derde ronde haalde van de US Open. Kostjoek is de nummer 521 van de wereldranglijst. Ze won vorig jaar de Australian Open bij de junioren.

Svitolina had nog nooit van haar landgenote gehoord, zei ze na afloop van haar moeizaam gewonnen partij. ,,Ik weet van haar bestaan sinds ze hier wint. Leuk om tegen een landgenote te spelen. Ik hoop dat ik er klaar voor ben, want ik voelde me helemaal niet lekker vandaag. Ik dacht dat ik zou smelten in deze hitte”, aldus de 23-jarige kandidate voor de eindzege.