Ten Brinke grijpt etappewinst in Dakar

De Nederlandse autocoureur Bernhard ten Brinke heeft de elfde etappe van de Dakar Rally gewonnen. Over een afstand van 280 kilometer van Belén naar Chilecito finishte Ten Brinke met zijn Toyota in een tijd van 4.10.54. Het betekent de eerste Nederlandse etappezege ooit in Dakar bij de auto’s. De Fransman Cyril Despres was 4.35 minuten langzamer in zijn Peugeot. Carlos Sainz was weer vijf seconden langzamer en eindigde als derde.

De Spaanse rallyveteraan blijft in zijn Peugeot wel leider in het algemeen klassement met een voorsprong van meer dan 50 minuten op de nummer twee, Stéphane Peterhansel, die woensdag vierde werd.

,,Dit is geweldig! Wat een dag!”, jubelde Ten Brinke na afloop van zijn historische zege. Samen met zijn Franse navigator Michel Perin besloot hij om een andere koers aan te houden dan de concurrentie. ,,Waar anderen linksaf gingen, besloot Michel om een eigen route aan te houden. Een belangrijk deel van de etappe hebben we onze eigen sporen gemaakt.”

Ten Brinke reed vervolgens volgas de etappe uit. ,,Ik heb wel vaker zo hard gereden, maar dan liep je ergens onderweg tegen bijvoorbeeld een lekke band aan, maar vandaag liep alles perfect”, zei Ten Brinke vol ongeloof. ,,Ik begrijp dat we indruk hebben gemaakt want ze noemen deze etappe de moeilijkste proef van deze Dakar. Dat we dan de wereldtop verslaan met zo’n verschil is helemaal geweldig.”

Ten Brinke blijft vierde in het klassement. Hij liep wel bijna 6 minuten in op de nummer drie Nasser Al-Attiyah uit Qatar. De achterstand bedraagt nu nog 3.33 minuten op zijn teamgenoot bij Toyota.