Wozniacki ontsnapt in tweede ronde Melbourne

Tennisster Carolina Wozniacki is ontsnapt aan een vroege uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open. De Deense nummer twee van de plaatsingslijst wist zich in een spannende derde set terug te knokken van een grote achterstand tegen de Kroatische Jana Fett: 3-6 6-2 7-5.

Fett is de nummer 103 van de WTA-ranking. De 21-jarige Kroatische begon goed aan haar partij tegen een van de topfavorieten in Melbourne. De 27-jarige Deense, in 2010 de nummer één van de wereld maar nog nooit winnares van een grandslamtoernooi, kwam echter terug in de wedstrijd door overtuigend de tweede set te pakken.

In de derde set zag Wozniacki Fett echter uitlopen naar 5-1 en mocht de Kroatische enkele keren serveren voor de wedstrijd. De Deense gaf echter niet op en pakte vijf games op rij en alsnog de zege.