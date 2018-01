Al-Attiyah wint twaalfde etappe in Dakar

Autocoureur Nasser Al-Attiyah heeft in Argentinië de twaalfde etappe van de Dakar Rally gewonnen. Het was de derde zege in deze aflevering van de woestijnrally voor de man uit Qatar. Na een intensief duel over 523 kilometer van Fiambal naar San Juan behield hij in zijn Toyota aan de finish een voorsprong van iets meer dan twee minuten op de Fransman Stéphane Peterhansel, die rijdt in een Peugeot.

In het algemeen klassement behield de Spanjaard Carlos Sainz (Peugeot) de leiding, met ruime voorsprong op Peterhansel en Al-Attiyah. In de etappe kwam hij niet verder dan de negende plaats.

Bernard ten Brinke kwam in zijn Toyota als vijfde binnen. De Nederlander blijft de nummer vier van het klassement. Eerder had Ten Brinke nog voor de eerste Nederlandse etappezege ooit in Dakar bij de auto’s gezorgd.