Amerikaan Sandgren verrast Wawrinka

Voor Stan Wawrinka is de Australian Open al voorbij. De Zwitserse tennisser, die het grandslamtoernooi in 2014 won, leed donderdag in de tweede ronde een pijnlijke nederlaag tegen Tennys Sandgren. De Amerikaan zette de nummer negen van de plaatsingslijst met duidelijke cijfers aan de kant: 6-2 6-1 6-4.

Vorig jaar bereikte Wawrinka in Melbourne nog de halve eindstrijd en op Roland Garros stond hij in de finale. Na Wimbledon, waar hij al in de eerste ronde verloor, kwam Wawrinka niet meer in actie vanwege een zware knieblessure. Vorige week zegde de tennisser vanwege schouderklachten af voor een demonstratietoernooi.

Sandgren, de nummer 97 van de wereld, had slechts anderhalf uur nodig om zich van Wawrinka te ontdoen.