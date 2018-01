Bertens geeft zege weg in dubbelspel

Tennisster Kiki Bertens heeft met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson een plek in de tweede ronde van de Australian Open verspeeld. Het als zevende geplaatste koppel leek op weg naar een soepele zege op Nadia Kitsjenok uit Oekraïne en de Australische veterane Anastasia Rodionova, maar gaf de partij volledig uit handen: 6-4 6-7 (3) 1-6.

Bertens en Larsson verspeelden in de tweede set een voorsprong van 4-1. Ze lieten Kitsjenok en Rodionova terugkomen tot 4-4, waarna een tiebreak volgde. Ook daarin gaven Bertens en Larsson een kleine voorsprong weg. In de beslissende set kwamen ze nog wel op 1-0, maar daarna ging het helemaal mis voor het doorgaans zo stabiele en succesvolle duo. Vorig jaar veroverden Bertens en Larsson vier dubbeltitels. De Westlandse zegevierde begin deze maand met Demi Schuurs ook in Brisbane.

Bertens staat vrijdag in de derde ronde van het enkelspel tegenover Caroline Wozniacki, de Deense nummer twee van de wereld.