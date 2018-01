Brunel en AkzoNobel zeilen onder de radar

De vierde etappe van de Volvo Ocean Ocean krijgt een spannende ontknoping, want liefst vier boten hebben besloten onder de radar te gaan varen. In navolging van AkzoNobel heeft ook Team Brunel de zogeheten ‘stealth mode’ geactiveerd, wat betekent dat de positie van de Nederlandse boot gedurende zo’n 20 uur niet te zien is voor de concurrenten. AkzoNobel, het team van schipper Simeon Tienpont, vaart al een tijdje onder de radar op weg naar Hongkong, de finishplaats van de vierde etappe.

Brunel lag op de zesde plaats voordat het ter hoogte van de Filipijnen van de radar verdween. ,,Eén ding is zeker: het worden nog een spannende laatste 48 uur”, zei schipper Bouwe Bekking, die tactische keuzes moet maken in de laatste fase van de 6500 zeemijl tellende etappe van Melbourne naar Hongkong.

De leidende boot Sun Hung Kai/Scallywag is voorlopig ook niet te zien op de radar, net als Vestas 11th Hour Racing. Volgens de radar ligt zodoende Dongfeng aan kop, met nog een kleine 600 zeemijlen te gaan.