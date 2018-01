Del Potro door, Goffin klaar in Melbourne

Juan Martin Del Potro heeft in Melbourne de derde ronde bereikt van de Australian Open. De Argentijnse tennisser, nummer twaalf van de plaatsingslijst, versloeg het Russische talent Karen Chatsjanov in vier sets: 6-4 7-6 (4) 6-7 (0) 6-4. Del Potro treft in de derde ronde Tomas Berdych uit Tsjechië, die afrekende met de Spanjaard Guillermo Garcia-López (6-3 2-6 6-2 6-3).

De Belgische hoop David Goffin redde het niet. De nummer zeven van de wereld moest buigen voor de Franse veteraan Julien Benneteau. Goffin won de eerste set nog wel met 6-1, maar gaf de partij daarna uit handen: 6-7 (5) 1-6 6-7 (4). De Belg bereikte afgelopen najaar bij de ATP World Tour Finals in Londen de eindstrijd, onder meer door zeges op Rafael Nadal en Roger Federer. Benneteau (36) neemt het in de derde ronde op tegen de Italiaan Fabio Fognini.