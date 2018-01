Derde dagsucces trucker Van Genugten

Het kan dit jaar niet op voor Ton van Genugten in de Dakar Rally. De Brabantse trucker behaalde in de twaalfde etappe zijn derde dagsucces. Met zijn teamgenoten Bernard der Kinderen en Peter Willemsen legde hij de klassementsproef over 375 kilometer tussen Fiambalá en San Juan in Argentinië het snelste af. Het drietal finishte in de Iveco van Team De Rooy in een tijd van 7 uur en 2.36 minuten. De Tsjech Martin Kolomy gaf ruim 4 minuten toe als nummer twee. De Rus Edoeard Nikolajev belandde op de derde plek, op 6.21 minuten van de winnaar.

In het algemeen klassement keerde Nikolajev terug op de eerste plaats. De titelverdediger heeft een voorsprong van welgeteld 1 seconde op de Argentijn Federico Villagra. Van Genugten staat vierde, op 5 uur en 23.40 minuten van Nikolajev.