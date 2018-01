Djokovic wint ook vijftiende duel met Monfils

Novak Djokovic heeft ook zijn vijftiende ontmoeting met de Franse tennisser Gaël Monfils gewonnen. De Serviër versloeg Monfils dit keer in de tweede ronde van de Australian Open. De 31-jarige Fransman pakte in de zinderende hitte wel de eerste set, maar daarna trok Djokovic de partij in de Rod Laver Arena op overtuigende wijze naar zich toe: 4-6 6-3 6-1 6-3.

De dertigjarige Serviër was al zes keer de beste op de Australian Open. Djokovic is dit keer zonder al te hoge verwachtingen naar Melbourne gekomen. De voormalige nummer één van de wereld stond een half jaar aan de kant vanwege een slepende elleboogblessure en had ook in de aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar last van zijn elleboog.

Djokovic wint tot nu toe echter vrij soepel zijn partijen. In de eerste ronde was hij snel klaar met de Amerikaan Donald Young (6-1 6-2 6-4) en ook Monfils kon het hem bij een temperatuur van bijna 40 graden Celsius niet echt moeilijk maken. De Serviër treft in de derde ronde de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas, die afrekende met de Amerikaan Tim Smyczek: 6-4 6-2 7-6 (2).