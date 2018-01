Gedegen start golfer Luiten in Abu Dhabi

Golfer Joost Luiten heeft een gedegen start gemaakt in het nieuwe seizoen. De 32-jarige Rotterdammer begon in Abu Dhabi zijn eerste toernooi van 2018 met een ronde van 69 slagen, drie onder het baangemiddelde. Luiten produceerde in zijn openingsronde vier birdies tegenover één bogey.

De Nederlandse golfprof koerste lang af op een ronde van -1, maar hij wist op de laatste vier holes nog twee birdies te maken. Met 69 slagen staat Luiten in de subtop, drie slagen achter twee leiders: Hideto Tanihara uit Japan en de Engelsman Tommy Fleetwood, de winnaar van vorig jaar.

Luiten heeft goede herinneringen aan het toernooi in Abu Dhabi. ,,De baan ligt me, want ik ben er een keer vijfde en twee keer zesde geworden. Hopelijk dit jaar nog een paar plekken beter voor de perfecte start van het seizoen”, aldus de golfer, die vorig seizoen verstoken bleef van een overwinning.