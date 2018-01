Halep moeiteloos langs Bouchard

Simona Halep heeft zonder problemen de derde ronde van de Australian Open bereikt. De Roemeense nummer één van de wereld won donderdag in iets meer dan een uur van de Canadese tennisster Eugenie Bouchard. Halep stond slechts vier games af: 6-2 6-2.

De 26-jarige Halep, die in de eerste ronde de Australische Destanee Aiava aan de kant zette, is in Melbourne op jacht naar haar eerste grandslamtitel. Op de Australian Open kwam de als eerste geplaatste speelster nooit verder dan de kwartfinales. Alleen op Roland Garros bereikte ze twee keer de eindstrijd.

In de derde ronde in Melbourne neemt Halep het op tegen Lauren Davis. De Amerikaanse rekende in drie sets af met de Duitse Andrea Petkovic (4-6 6-0 6-0). Davis is de mondiale nummer 76.