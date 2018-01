Rojer en Tecau naar tweede ronde in Melbourne

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau de eerste horde genomen op de Australian Open. De routinier uit het Nederlandse Daviscupteam en zijn maat Tecau begonnen het grandslamtoernooi in Melbourne met winst op het Argentijnse koppel Guillermo Duran/Andres Molteni: 6-4 6-3. De 36-jarige Rojer en de vier jaar jongere Tecau zijn als derde geplaatst.

Afgelopen jaar won het ervaren duo de US Open. Dat betekende hun tweede grandslamtitel, na de winst van Wimbledon in 2015. Op de Australian Open bereikten ze dat jaar de kwartfinales, vooralsnog hun beste prestatie in Melbourne.