Sjarapova in twee sets klaar met Sevastova

Tennisster Maria Sjarapova is doorgedrongen tot de derde ronde van de Australian Open. De dertigjarige Russin versloeg in Melbourne de als veertiende geplaatste Anastasija Sevastova uit Letland met 6-1 7-6 (4).

Sjarapova maakt na afwezigheid in 2017 haar comeback op het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze had slechts 23 minuten nodig om de eerste set te winnen. In de tweede set gaf Sevastova meer tegenstand, maar moest ze alsnog buigen in de tiebreak.

De Russin die het toernooi in 2008 won en in 2015 nog de finale bereikte, treft in de derde ronde de winnares van de partij tussen de Duitse Angelique Kerber en de Kroatische Donna Vekic.

De als negende geplaatste Johanna Konta werd uitgeschakeld door de Amerikaanse Bernarda Pera. De Britse ging onderuit met 4-6 5-7.