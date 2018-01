Titelverdediger Federer bij laatste 32

Roger Federer is ook na zijn tweede partij op de Australian Open nog zonder setverlies. De Zwitserse titelverdediger versloeg de Duitser Jan-Lennard Struff met 6-4 6-4 7-6 (4). In de eerste ronde had Federer al in drie sets gewonnen van de Sloveen Aljaz Bedene.

Federer kwam alleen in de laatste set even in de problemen tegen de nummer 53 van de wereld. De negentienvoudig grandslamwinnaar maakte een break achterstand snel ongedaan en besliste het duel in de tiebreak.

De als tweede geplaatste Federer, die vorig jaar de Spanjaard Rafael Nadal in de finale aan de kant zette, stuit in de derde ronde in Melbourne op Richard Gasquet. De als 29e geplaatste Fransman won met 6-2 6-2 6-3 van de Italiaan Lorenzo Sonego, die in de eerste ronde te sterk was voor Robin Haase.

Federer was blij dat hij in de avond speelde en niet overdag. ,,We weten dat het erg warm kan zijn in AustraliĆ«. Ik herinner mij nog dat het een paar jaar terug vier dagen op rij minimaal 40 graden was. We zitten nu op twee dagen”, aldus de 36-jarige tennisser. ,,Het is zeker een uitdaging om onder die omstandigheden te spelen. Daar kun je je niet echt op voorbereiden. Maar als je je hiernaartoe komt, weet je dat dat kan gebeuren. Nu had ik geluk dat ik in de late avond was ingedeeld, maar ik ben er ook klaar voor om overdag te spelen.”