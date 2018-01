Viviani snelt naar eerste zege voor Quick-Step

Wielrenner Elia Viviani heeft de eerste zege voor zijn nieuwe ploeg Quick-Step binnen. De 28-jarige Italiaan won de sprint van de derde etappe in de Tour Down Under van Glenelg naar Victor Harbor over 146 kilometer voor de Duitser Phil Bauhaus van Sunweb.

Viviani troefde de leider in het klassement, Caleb Ewan af met een indrukwekkende versnelling in de laatste 300 meter. Ewan leek op weg naar zijn tweede ritzege, maar werd verrast door de Italiaan. De kleine Australiƫr van Mitchelton-Scott houdt wel de leiderstrui in de Tour Down Under, waar vrijdag in de vierde etappe voor het eerst geklommen moet worden.