Vos hervat training op Mallorca

Marianne Vos lijkt op tijd fit voor het wereldkampioenschap veldrijden begin februari in Valkenburg. De meervoudig wereldkampioene vertrekt donderdag naar Mallorca waar ze de training hervat. Vos kwam dit jaar nog niet in actie omdat ze kampte met de naweeën van een verkoudheid die ze in december opliep. Daardoor miste ze afgelopen weekeinde ook de nationale titelstrijd in Surhuisterveen.

,,Gelukkig voel ik me weer beter en zit ik sinds enkele dagen weer op de fiets”, aldus Vos. ,,Het voelt allemaal goed. Al ben ik nog niet op het punt waar ik wil zijn.” Vos voegt zich op Mallorca bij haar ploeggenote Pauliena Rooijakkers, die daar al een paar dagen in training is.

Vos wil het laatste weekend van januari meedoen aan de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide. De Brabantse hoopt dan op tijd fit en in vorm te zijn voor het WK een week later.