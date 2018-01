Boom denkt na operatie alweer aan de fiets

Wielrenner Lars Boom heeft deze week een ingreep ondergaan om zijn hartritmestoornissen te verhelpen. Volgens de 32-jarige coureur van LottoNL-Jumbo is alles goed verlopen. Boom moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Donderdag mocht de Brabander terug naar huis.

,,De vooruitzichten zijn nu dat ik de wondjes in mijn liezen goed moet laten herstellen. Na ongeveer een week of iets langer mag ik weer op de fiets om de trainingen rustig te hervatten”, liet Boom weten.

De hartritmestoornissen bij Boom werden eind vorig jaar vastgesteld. Daardoor moest hij zijn wedstrijdprogramma voor 2018 wijzigen. Boom zou aan de start verschijnen van de Tour Down Under, die momenteel wordt verreden. De Belg Maarten Wynants heeft zijn plaats in de Australische rittenkoers ingenomen.