Bos in achterhoede, Le Conté 12e bij skeleton

Kimberley Bos heeft bij de wereldbekerwedstrijd skeleton in het Duitse Königssee haar olympische afvaardiging niet kunnen bekronen met een mooie klassering. Ze eindigde als zeventiende op 2,51 seconde van de Duitse winnares, Jacqueline Lölling. Joska Le Conté deed het iets beter. De andere Nederlandse deelneemster, die zich niet wist te plaatsen voor de Spelen in Pyeongchang, eindigde op de Duitse baan als twaalfde.

De eerste run van het skeleton in Königssee was vrijdagochtend afgebroken en werd pas hervat in de middag. Bos had in de eerste run de negentiende tijd neergezet en verbeterde zich enigszins met een vijftiende plek in de tweede run. Le Conté werd elfde en dertiende.