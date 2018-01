Etappewinnaar Ten Brinke uit Dakar Rally

Autocoureur Bernhard ten Brinke heeft moeten opgeven in de Dakar Rally. De veertigjarige Nederlander die de elfde etappe in de rally had gewonnen, moest opgeven met mechanische problemen, zo meldt de organisatie.

Ten Brinke lag aan de leiding in de dertiende etappe die van San Juan naar Córdoba ging. Maar door een motorprobleem moest hij lang aan zijn Toyota sleutelen en besloot hij op te geven. Ten Brinke had woensdag historie geschreven door als eerste Nederlander ooit een etappe bij de auto’s op zijn naam te schrijven.