Etappewinst en leiderstrui Sagan in Australië

Peter Sagan heeft de vierde etappe in de Tour Down Under gewonnen. De Slowaak versloeg in de sprint de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Spanjaard Luis Léon Sanchez.

De Slowaakse wereldkampioen neemt met de etappewinst de leiderstrui over van Caleb Ewan. De Australiër kon in de slotklim niet mee met de voorste rijders in het peloton.

De etappe met een lengte van 128 kilometer ging vanwege de extreme temperaturen boven de 40 graden Celsius ruim een uur vroeger van start. Woensdag steeg het kwik al tot boven de 47 graden en werd de derde etappe met 26 kilometer ingekort.

Directeur Mike Turtur van de wielerkoers zei daarover: ,,Het welzijn van de renners gaat boven alles, maar we houden ook rekening met de toeschouwers en medewerkers, want deze weersomstandigheden zijn extreem.”