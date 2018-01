Giri is koppositie kwijt in Tata Steel Chess

Anish Giri is na de zesde ronde in het Tata Steel Chess zijn koppositie kwijt. De Nederlandse grootmeester kwam met witte stukken remise overeen met medekoploper Viswanathan Anand uit India. De derde koploper na vijf ronden, Sjachriar Mamedjarov uit Azerbeidzjan, won zijn partij tegen Baskaran Adhiban uit India met zwart en gaat met 4,5 punt nu alleen aan de leiding.

Wesley So schaarde zich bij Giri en Anand. De Amerikaan, die het prestigieuze schaaktoernooi van Wijk aan Zee vorig jaar op zijn naam schreef, was met zwart de Chinees Wei Yi de baas, al leek het daar halverwege de partij niet op. So is ook op vier punten gekomen.

Magnus Carlsen blijft daar een half punt achter staan. De Noorse wereldkampioen eindigde remise tegen de Rus Peter Svidler. Ook Vladimir Kramnik staat na de remise tegen de Brit Gawain Jones op 3,5 punt.