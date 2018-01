Goggia weer de rapste op de afdaling

Skiester Sofia Goggia heeft haar tweede afdaling om de wereldbeker op rij gewonnen. De Italiaanse dook als snelste de piste af in Cortina d’Ampezzo. Ze was zondag ook al de beste in de afdaling van Bad Kleinkirchheim.

Twee Amerikaanse skiesters flankeerden Goggia op het podium en dat waren niet de minsten. Lindsey Vonn, winnares van 78 wereldbekerwedstrijden, noteerde de tweede tijd. Ze maakte een paar foutjes in het onderste deel van de verraderlijke helling en was op de streep 0,47 seconde langzamer dan Goggia.

Mikaela Shiffrin zette de derde tijd neer en zij verstevigde de leiding in het algemene wereldbekerklassement. Shiffrin kan deze winter met de besten mee op alle disciplines en lijkt op de komende Winterspelen in Pyeongchang een gooi te willen doen naar vijf gouden plakken.

Een andere Amerikaanse nam afscheid van de sport. Julia Mancuso, de olympisch kampioene op de reuzenslalom in Turijn 2006, skiede haar laatste wereldbekerwedstrijd. Ze eindigde als 38e en genoot vooral van de toejuichingen uit het publiek.