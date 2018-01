IOC schrapt al 111 Russen voor Winterspelen

Een speciale toelatingscommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft al 111 namen geschrapt van Russen die komende maand wilden deelnemen aan de Winterspelen in Zuid-Korea. Volgens het IOC zijn er nu nog 389 aanvragen in behandeling. Dat betekent dat precies 500 Russen zich hadden aangemeld om voor Pyeongchang 2018 in aanmerking te komen.

Voor het eind van deze maand wil het IOC duidelijkheid verschaffen over de Russische sporters die onder neutrale vlag en met neutrale kleding mogen meedoen aan de Winterspelen. Zij moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Deze Russen dienen onder meer een smetteloos verleden te hebben op dopinggebied. Hetzelfde geldt voor de coaches en de meereizende officials. De betreffende sporters moeten daarnaast aan alle kwalificatie-eisen hebben voldaan.

Het IOC schorste Rusland begin december wegens omvangrijke dopingpraktijken bij Sotsji 2014. Alleen schoon verklaarde atleten en begeleiders uit Rusland zijn welkom in Zuid-Korea.