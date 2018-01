Luiten blijft op dreef in Abu Dhabi

Golfer Joost Luiten houdt zicht op een hoge klassering in het Abu Dhabi Championship. De Rotterdamse prof noteerde in de tweede ronde 68 slagen, vier onder par. Hij deelt voorlopig de dertiende plaats in de tussenstand met een totaalscore van -7. De Belg Thomas Pieters is de koploper in het toernooi van de Europese Tour met -12.

Luiten speelt in Abu Dhabi zijn eerste toernooi van het jaar. Hij was na zijn openingsronde van 69 slagen al dik tevreden over zijn spel. De Nederlander legde op zijn website uit dat hij de bal verder slaat met zijn ijzers. ,,Het zijn dezelfde ijzers, maar ik heb de afgelopen weken hard aan mijn fysiek gewerkt en mijn techniek is wat beter. Ik heb nu iets meer compressie op de bal. Dat geeft een strakkere vlucht en de bal landt een paar meter verder.”

In de tweede rondgang op de Arabische golfbaan ging het putten ook naar behoren, getuige zijn zes birdies. Daar stonden wel twee bogeys tegenover. Luiten is de nummer 84 van de wereld. Hij wil dit jaar terug naar de top 50, zodat hij aan alle Majors kan meedoen.