Michel Mulder pakt zilver op 500 meter

Michel Mulder heeft bij de vijfde wereldbeker schaatsen in Erfurt zilver veroverd op de 500 meter. De 31-jarige Zwollenaar reed een tijd van 35,08 seconden. Alleen de Rus Pavel Koelizjnikov was sneller: 35,03. Het brons ging naar de Rus Artjom Koeznetsov, die de Noor Havard Lorentzen met een verschil van 0,003 seconde naar de vierde plek verwees: 35,102 tegen 35,105.

Michel Mulder eindigde vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf als zesde. Hij kan daardoor in februari zijn olympische titel op de 500 meter niet verdedigen. Voor de sprinter van Team Plantina was het zijn eerste wereldbekermedaille op de 500 meter in bijna drie jaar tijd.

Hein Otterspeer (achtste in 35,14) en Dai Dai Ntab (vijftiende in 35,57) konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. Ntab was de grote verliezer bij het OKT in Heerenveen. Door twee keer een valse start schakelde de Nederlandse kampioen op de 500 meter zichzelf uit in de strijd om een olympisch startbewijs.

Ronald Mulder meldde zich wegens een virusinfectie af voor de schaatsdriedaagse in Erfurt. De Zwollenaar, die begin deze maand de Europese titel op de 500 meter veroverde, keerde donderdag alweer naar huis. Ook ploeggenoot Kai Verbij ontbrak. De wereldkampioen op de sprintvierkamp is nog niet hersteld van een spierblessure in zijn bovenbeen. Indien hij niet tijdig weer topfit is, mag Otterspeer alsnog naar de Winterspelen.

Jan Smeekens, de wereldkampioen op de 500 meter, trok zich vrijdag in Erfurt terug wegens maagklachten. Kjeld Nuis zegevierde in de B-groep met een tijd van 35,36.