Ook Schuurs strandt in dubbelspel Melbourne

Tennisster Demi Schuurs is met haar Belgische dubbelpartner Elise Mertens uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. Het als derde geplaatste Australische duo Ashleigh Barty/Casey Dellacqua was in twee sets te sterk: 6-3 7-5.

In de voorbereiding op de eerste grand slam van het jaar won het Nederlands Belgische duo nog het WTA-toernooi van Hobart. Een week eerder wist de 24-jarige Schuurs met Kiki Bertens aan haar zijde het dubbeltoernooi in Brisbane op haar naam te schrijven.

Met Schuurs verdwijnt de laatste Nederlandse tennisster in het vrouwendubbel. Michaëlla Krajicek, Lesley Kerkhove en Bertens waren al uitgeschakeld.

Krajicek verloor met haar dubbelpartner Alla Koedriavtseva in de tweede ronde van Hao-Ching Chan uit Taiwan en de Sloveense Katarina Srebotnik. Kerkhove ging met de Wit-Russische Lidia Marozava in de tweede ronde onderuit tegen het Taiwanees/Chinese koppel Su-Wei Hsieh en Shuai Peng. Bertens en haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson verloren in de eerste ronde van Nadia Kitsjenok uit Oekraïne en de Australische Anastasia Rodionova.