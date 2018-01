Skiër Svindal maakt indruk in Kitzbühel

De Noorse skiër Aksel Lund Svindal heeft met een overtuigend optreden de super-G om de wereldbeker in het Oostenrijkse Kitzbühel op zijn naam geschreven. De 35-jarige routinier maakte indruk op de beroemde piste waar zaterdag de Hahnenkammrennen plaatsvinden. Hij klokte 1.30,72 en was een halve seconde sneller dan zijn landgenoot Kjetil Jansrud. De Oostenrijker Matthias Mayer noteerde de derde tijd.

Svindal maakte nog maar eens duidelijk dat hij op de komende Winterspelen in Pyeongchang een kandidaat voor de medailles is op de snelheidsdisciplines. Hij veroverde het goud op de super-G bij de Spelen van 2010 in Vancouver. Hij won deze winter ook al twee afdalingen en is voor zaterdag een van de favorieten.