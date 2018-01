Wozniacki schakelt Bertens uit in Melbourne

Kiki Bertens is er niet in geslaagd om zich bij de beste zestien van de Australian Open te scharen. De als tweede geplaatste Deense Caroline Wozniacki was te sterk voor de Nederlandse tennisster: 6-4 6-3.

Bertens stond voor het eerst in de derde ronde in Melbourne, maar trof met Wozniacki een topfavoriet voor de titel. De 26-jarige Westlandse kreeg wel kansen in de Rod Laver Arena maar Wozniacki was op de belangrijke punten net wat overtuigender.

Zo kreeg Bertens al in de openingsgame een breakpoint, maar het was Wozniacki die een game later de eerste break pakte. Het duurde tot 5-3 voordat Bertens wat terug deed. Na een slechte servicegame van de Nederlandse was het echter Wozniacki die de eerste set won.

In de tweede set werd duidelijk waarom Bertens ook haar derde partij tegen Wozniacki niet kon winnen. De voormalige nummer één van de wereld had bijna elke bal en sloeg toe op de belangrijke punten. De laatste game was illustratief voor de wedstrijd. Bertens kreeg tot vier keer de kans om de servicegame van haar tegenstanders te winnen maar liet dat na. Wozniacki had aan vier matchpoints wel voldoende om de volgende ronde te halen.