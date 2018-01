Amerikaan verbetert WR op 60 meter indoor

De Amerikaanse atleet Christian Coleman heeft in zijn eigen land het bijna 20 jaar oude wereldrecord op de 60 meter hardlopen indoor verbeterd.

Hij deed dit bij een wedstrijd in South Carolina in een tijd van 6,37 seconden. Dat is tweehonderdste sneller dan het oude record uit 1998 van Maurice Greene dat hij destijds bij twee gelegenheden liep.

Coleman won vorig jaar al zilver op de 100 meter bij de WK atletiek in Londen. Hij moest het in die wedstrijd alleen afleggen tegen winnaar Justin Gatlin, maar hij bleef Usain Bolt voor.