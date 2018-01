Bach: groot moment voor olympische beweging

Bestuurders van het Internationaal Olympisch Comité zitten sinds zaterdagochtend in Lausanne om de tafel met leiders uit Zuid-Korea en Noord-Korea om te praten over de komende Winterspelen. Tijdens de bijeenkomst moet duidelijk worden onder welke voorwaarden Noord-Koreaanse sporters deel kunnen nemen in Pyeongchang.

Zuid-Korea en Noord-Korea bereikten afgelopen week gezamenlijk al een akkoord. Beide landen besloten onder één vlag mee te doen aan de openingsceremonie op vrijdag 9 februari. Daarnaast bestaat het vrouwenijshockeyteam uit speelsters van beide landen. Noord-Korea wil een delegatie van 550 mensen naar de Winterspelen sturen. Naast sporters zijn dat officials, cheerleaders, artiesten en taekwondoka’s (voor een demonstratie van de sport).

Omdat Noord-Korea formeel te laat is met inschrijven, moet het IOC een besluit nemen over deelname. ,,Dit is een groot moment voor de olympische beweging”, zei voorzitter Thomas Bach bij aanvang van de bijeenkomst. ,,De olympische gedachte heeft ons samengebracht. De bijeenkomst van vandaag laat zien dat sport altijd bruggen bouwt. De Olympische Spelen in Pyeongchang hebben de deur op een kier gezet voor een vreedzame dialoog tussen Zuid-Korea en Noord-Korea.”

Na afloop van de bijeenkomst geeft Bach een persconferentie in het olympisch museum in Lausanne.