Berdych veel te sterk voor Del Potro

Tomas Berdych zit bij het mannenenkelspel van de Australian Open bij de laatste zestien spelers. De Tsjechische tennisser was zaterdag in de derde ronde veel te sterk voor de Argentijn Juan Martin del Potro. Berdych stond in een ruim twee uur durende partij slechts acht games af: 6-3 6-3 6-2.

Berdych, die in 2014 en 2015 de halve eindstrijd in Melbourne bereikte, speelt in de achtste finales tegen de Italiaan Fabio Fognini, die in vijf sets afrekende met de Fransman Julien Benneteau.

De als twaalfde geplaatst Del Potro deed voor het eerst in vier jaar mee aan de Australian Open. De beste prestatie van de Argentijn bij het grandslamtoernooi was het bereiken van de kwartfinale in 2009 en 2012.