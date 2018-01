Brons voor Bloemen in Erfurt

Ted-Jan Bloemen heeft bij de wereldbeker schaatsen in Erfurt genoegen moeten nemen met brons op de 5000 meter. De Hollandse Canadees kon in de laatste race niet tippen aan de winnende tijd van de Noor Sverre Lunde Pedersen (6.14,66, baanrecord). Ook de Italiaan Nicola Tumolero (6.16,11) was sneller dan Bloemen, die finishte in 6.17,11.

Patrick Roest reed de zevende tijd (6.21,04). Marcel Bosker eindigde als achtste (6.21,73).

Olympisch en wereldkampioen Sven Kramer sloeg de laatste wereldbeker voor het begin van de Winterspelen, komende maand in Zuid-Korea, over. Hij gaf de voorkeur aan een trainingskamp in Collalbo. Ook Jorrit Bergsma, die zich niet voor de olympische 5000 meter wist te plaatsen, ontbrak in Erfurt.

Door de absentie van Kramer en Bergsma leek de weg vrij voor Bloemen naar zijn derde wereldbekerzege op de 5000 meter. De 31-jarige Zuid-Hollander, die in 2014 naar Canada emigreerde, wenste echter in zijn laatste internationale test voor Pyeongchang 2018 niet tot het uiterste te gaan. Hij verstevigde nog wel zijn leidende positie in het gecombineerde wereldbekerklassement (5000/10.000 meter).

Bloemen is zowel op de 5000 als 10.000 meter kandidaat voor olympisch goud. Op beide afstanden is hij inmiddels wereldrecordhouder. Vorige maand zette hij in Salt Lake City nog een nieuwe mondiale toptijd neer op de 5000 meter (6.01,86).