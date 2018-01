De Jong opnieuw beste in Kasteelcross

Thalita de Jong heeft net als vorig jaar de Kasteelcross van Zonnebeke gewonnen. De 24-jarige Nederlandse klopte de Belgische veldrijdsters Loes Sels en Ellen Van Loy.

,,Het is de tweede keer op rij dat ik hier win. Logisch dat ik dit een heel leuke cross vind”, was De Jong dik tevreden. ,,Ik heb een moeilijke periode achter de rug met heel wat fysieke ongemakken. Gelukkig is alles nu voorbij en verkeer ik in een positieve flow. Het gaat steeds beter.” Ze maakte op 1 januari haar rentree na bijna een jaar blessureleed.

De Jong hoopt dat de overwinning haar helpt voor een WK-selectie. ,,Ik heb nog geen zekerheid over deelname aan het wereldkampioenschap”, zei de wereldkampioene van 2016. ,,Natuurlijk wil ik in Valkenburg starten. Ik hoop dat de bondscoach mijn wedstrijd bekeken heeft.”