Den Hertog pakt zege op thuisbaan Groningen

Schaatser Sjoerd den Hertog heeft de twaalfde wedstrijd in de KPN Marathon Cup op zijn naam geschreven. Op ijsbaan Kardinge in Groningen troefde de 26-jarige Groninger de sprinters af en hield hij op de streep net genoeg over voor zijn eerste zege van het seizoen.

De slotfase van de marathon leek een strijd te worden tussen de sprinttreintjes van Robert Post, Arjan Stroetinga en Gary Hekman. Den Hertog verraste echter met een lange sprint en sloeg in de laatste ronde een gaatje. Op de streep had hij een minieme voorsprong over op Stroetinga. Diens ploeggenoot Simon Schouten eindigde als derde.

,,Hier kwam het allemaal samen”, zei een tevreden Den Hertog. Hij nam het oranje leiderspak weer over van zijn ploeggenoot Crispijn Ariëns, die als vijfde eindigde. ,,En ook nog op een mooie plek, mijn thuisbaan. De jongens van Bouw en Techniek van Post deden voor mij een perfecte lead-out.”

Bij de vrouwen soleerde Ineke Dedden naar de zege. De winnares van de Open Nederlandse titel op natuurijs vorig jaar pakte als enige een ronde voorsprong. Irene Schouten won de sprint van het peloton. Iris van der Stelt verdedigde haar leidende positie in het klassement met de derde plek.