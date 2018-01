Djokovic zonder problemen naar achtste finales

Novak Djokovic staat voor de elfde keer in zijn tenniscarrière in de vierde ronde van de Australian Open. De dertigjarige Serviër kende in de derde ronde weinig problemen met de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas: 6-2 6-3 6-3. De partij duurde 2 uur en 21 minuten.

De als veertiende geplaatste Djokovic neemt het in de achtste finales op tegen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon, die verrassend te sterk was voor de Duitser Alexander Zverev.

Djokovic was al zes keer de beste op de Australian Open. De voormalige nummer één van de wereld stond een half jaar aan de kant vanwege een slepende elleboogblessure en had ook in de aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar last van zijn elleboog. Tot dusverre gaat het vrij eenvoudig voor Djokovic. Alleen in de tweede ronde moest hij, tegen de Fransman Gaël Monfils, een set afstaan.