Duitse skiër Dressen verrast in Kitzbühel

Thomas Dressen heeft verrassend de wereldbekerwedstrijd in Kitzbühel op zijn naam geschreven. De 24-jarige Duitse skïer bleef op de afdaling wereldkampioen Beat Feuz uit Zwitserland voor. Hannes Reichelt uit Oostenrijk finishte als derde.

Dressen is de eerste Duitser die een wereldbekerwedstrijd wint sinds Sepp Ferstl 39 jaar terug. ,,Ik kan het niet geloven. Winnen in Kitzbühel is een droom”, aldus Dressen.

De Noor Aksel Lund Svindal won vrijdag de super-G, maar kwam zaterdag op de afdaling niet verder dan de achtste plek.