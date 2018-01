Giri ziet koploper uitlopen na nieuwe remise

Anish Giri heeft in de zevende ronde van Tata Steel Chess opnieuw genoegen moeten nemen met een remise. De Nederlandse grootmeester deelde zaterdag in Wijk aan Zee het punt met de Amerikaan Wesley So, de winnaar van vorig jaar. Giri had met de zwarte stukken een tijdje de betere stelling in handen, maar hij moest na veertig zetten weer genoegen nemen met remise.

De 23-jarige schaker wil dolgraag de opvolger worden van Jan Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het prestigieuze schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Giri begon met twee zeges, maar speelde daarna vijf keer op rij remise. Hij zag zaterdag zijn achterstand op de verrassende koploper Sjachriar Mamedjarov oplopen tot 1 punt. De schaker uit Azerbeidzjan boekte weer een overwinning, op het Chinese wonderkind Wei Yi, en staat na zeven rondes op 5 1/2 punt. Giri heeft net als So en de Rus Vladimir Kramnik een punt minder.