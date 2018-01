Het Nederlandse drietal van BEAT Cycling Club heeft bij de wereldbeker baanwielrennen in Minsk goud veroverd op de teamsprint. Roy van den Bergh, Matthijs Büchli en Theo Bos waren in de finale met 43,397 seconden te sterk voor het trio van Polen. De Poolse baanwielrenners zetten 44,116 op de klok. Het brons ging naar Frankrijk.

Büchli komt later op zaterdag ook nog in actie in de finale van de keirin. Hij won zijn heat in de tweede ronde.