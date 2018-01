Halep na marathonpartij naar vierde ronde

Het vrouwentoernooi op de Australian Open is in de derde ronde net niet beroofd van de nummer 1 van de plaatsingslijst. De Roemeense Simone Halep kon na een marathonpartij van 3 uur en 45 minuten een nederlaag afwenden tegen de ongeplaatste Amerikaanse Lauren Davis (WTA-50) 4-6 6-4 15-13.

Bij 11-10 in de beslissende set verspeelde Davis bij 0-40 op de service van Halep drie matchpoints op rij. Meteen na die verloren game moest Davis zich laten behandelen aan een blessure. Halep bleek daarna net iets fitter en maakte het karwei met horten en stoten af.

Halep werd in de afgelopen twee jaar werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze neemt het in de vierde ronde op tegen de winnares van de partij tussen de Australische Ashleigh Barty en de Japanse Naomi Osaka.